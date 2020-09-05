Оттава, , 08:25 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» переиграл в овертайме команду «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии ¼ финала плей-офф Кубка Стэнли.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в овертайме победой «Старз» со счетом 5:4.

В составе «Далласа» отметились российский форвард Александр Радулов, оформивший в матче дубль в (3-я и 52-я минуты) и финский нападающий Йоэль Кивиранта, который записал на свой счет хет-трик (24-я, 57-я и 68-я), причем для него эти первые шайбы в плей-офф НХЛ.

У проигравших отличились российский форвард «Колорадо» Владислав Наместников, также оформивший в матче дубль (4-я, 57-я), Андре Бураковски (10-я) и Назим Кадри (26-я).

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записали на свой счет каждый по результативной передаче. Российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи клуб «Даллас Старз» победил в серии со счетом 4−3, что позволило ему впервые с 2008 года выйти в полуфинал Кубка Стенли.

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