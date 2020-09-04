Барселона, Испания, , 17:30 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» работает над трансферами двух футболистов сборной Нидерландов. За хавбэка «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума «сине-гранатовые» заплатят 20 миллионов евро, а 26-летнему нападающему «Лиона» Мемфису Депаю в ближайшее время будет предложен контракт. В обоих футболистах заинтересован главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.

В текущем сезоне Лиги 1 Мемфис Депай принял участие в одном матче с «Дижоном», в котором отметился хэт-триком.