Москва, , 17:13 — REGNUM 4 сентября в рамках второго тура группы A онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 12 Europe был разыгран матч между командами Natus Vincere и ENCE. Игра завершилась уверенной победой финнов на картах Train и Dust2 со счетом 16:9 и 16:12 соответственно.

Самым ценным игроком встречи был признан 28-летний финский киберспортсмен Алекси «allu» Ялли, набравший статистику 42−30.

По итогам матча Natus Vincere с тремя баллами опустились на четвертую строчку. ENCE, одержав вторую победу и набрав 6 очков, поднялись на первую позицию.