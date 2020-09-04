Токио, , 17:15 — REGNUM В правительстве Японии 4 сентября прошло первое заседание по поводу специальных мер против распространения коронавируса на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, перенесённых на следующее лето в связи с пандемией. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Группа политиков, занимающаяся разработкой специальных мер, возглавляется заместителем генерального секретаря кабинета министров Казухиро Сугитой и сотрудничает с правительством Токио и местным Олимпийским организационным комитетом.

Ожидается, что распространение коронавируса не будет полностью остановлено к лету 2021 года. Однако правительство Японии предполагает снять ограничений на въезд для иностранных спортсменов при условии отрицательного теста на коронавирус и соблюдения ограничения передвижения по Японии.

Планируется провести еще несколько заседаний, прежде чем подготовить промежуточный отчет о мерах предосторожности на Играх в Токио.