Барселона, Испания, , 15:29 — REGNUM Условия личного контракта с туринским «Ювентусом» согласовал нападающий «Барселоны» Луис Суарес. Об этом 4 сентября сообщил журналист Гиллем Балаге в Twitter.

По информации источника, стороны дожидаются расторжения контракта между Суаресом и каталонским клубом.

Ранее сообщалось, что Суарес может перейти в «Ювентус», а переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

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