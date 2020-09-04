Бергамо, Италия, , 15:05 — REGNUM Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук восстановится от травмы к четвёртому туру Серии А. Об этом 4 сентября сообщает Fantacalcio.

Отмечается, что на восстановление Миранчук уйдёт 1,5 месяца. Он находится под наблюдением врачей «Аталанты», которые занимаются процессом его восстановления.

В четвёртом туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Кальяри».

Напомним, 2 сентября Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту». До этого он получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (1:2).

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