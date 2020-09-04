Монреаль, Канада, , 15:00 — REGNUM Американские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх, если США прекратят финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 4 сентября заявил глава WADA Витольд Банька.

«Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут оказаться более серьёзными и далеко идущими для американских спортсменов», — сказал Банька.

По его словам, если США прекратят финансирование WADA, то появятся основания признать Олимпийский комитет США не соответствующим кодексу. Это означает, что американские спортсмены лишатся возможности участвовать в Олимпиадах.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками США призвало конгресс рассмотреть возможность отказа от финансирования WADA, основным спонсором которого являются США.