Москва, , 14:17 — REGNUM Жеребьёвка группового этапа Кубка России по футболу прошла 4 сентября.

Согласно новому формату, вместо 1/32 и 1/16 финала команды будут играть в групповом турнире. Всего будет 10 групп по три команды: по одной из премьер-лиги, первого и второго дивизионов.

В результате жеребьёвки команды распределились по группам следующим образом:

Группа 1: «Волга» (Ульяновск), «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург).

Группа 2: «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Спартак» (Москва).

Группа 3: «Салют» (Белгород), «Текстильщик» (Иваново), «Арсенал» (Тула).

Группа 4: «Ленинградец» (Ленинградская область), «Чертаново» (Москва), «Уфа».

Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки».

Группа 6: «Знамя» (Ногинск), «Шинник» (Ярославль), «Ахмат» (Грозный).

Группа 7: «Динамо» (Ставрополь), «Крылья Советов» (Самара), «Ротор» (Волгоград).

Группа 8: «Звезда» (Пермь), «Оренбург», «Сочи».

Группа 9: «Черноморец» (Новороссийск), «СКА-Хабаровск», «Рубин» (Казань).

Группа 10: «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Динамо» (Брянск), «Тамбов».

Матчи группового этапа Кубка России будут проходить в дни проведения игр в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Клубы, представляющие Россию в еврокубках, начнут турнир со стадии 1/8 финала.

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