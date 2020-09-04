Орландо, США, , 13:09 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 104:103.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, записавший на свой счёт 31 очко. У «Бостона» Кемба Уокер набрал 29 очков.

Отметим, что победу «Торонто» принёс бросок О Джи Ануноби. За 0,5 секунды до конца встречи при счёте 101:103 в пользу «Бостона» ему удался трёхочковый бросок. Ануноби сделал дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Торонто» сократил отставание в серии: 1−2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бостон» одержал вторую подряд победу над «Торонто» в серии плей-офф НБА