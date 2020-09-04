Москва, , 12:25 — REGNUM Нападающий сборной России Артём Дзюба вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории отечественного футбола (сборных СССР, СНГ и России).

Дзюба забил два мяча в ворота команды Сербии в матче Лиги наций (3:1). Теперь на его счету 26 голов за сборную. По этому показателю он обошёл Эдуарда Стрельцова, у которого 25 забитых мячей, и сравнялся с Валентином Ивановым и Владимиром Бесчастных.

Лучшим бомбардиром является Олег Блохин, который забил 42 гола за сборную СССР. На втором месте находится Александр Кержаков (30), на третьем — Олег Протасов (29).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. В этом рейтинге не учитывались достижения футболистов, выступавших за сборные СССР и СНГ.

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