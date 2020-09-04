Барселона, Испания, , 12:08 — REGNUM Полиция Каталонии обвинила президента футбольного клуба «Барселона» Хосепа Бартомеу в коррупции. Об этом 3 сентября сообщает Football Espana.

Отмечается, что Бартомеу получал личную финансовую выгоду от сделок, которые были заключены клубом с компанией I3 Ventures. Он одобрил решение о выплате суммы, в шесть раз превышающей рыночную стоимость сделки.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сотрудничала с I3 Ventures, которая проводила пиар-компанию Бартомеу и занималась защитой его репутации. При этом компания занималась также критикой Лионеля Месси, Жерара Пике и других футболистов в социальных сетях.