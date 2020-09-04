Москва, , 11:33 — REGNUM Финский хоккейный клуб «Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо». Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба лиги.

«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября матч между минским «Динамо» и «Йокеритом» был отменён. Ранее представители фан-клуба «Йокерита» призывали команду отказаться от выезда в Минск из-за политической ситуации.

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