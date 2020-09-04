Нью-Йорк, США, , 11:18 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Калинская четыре раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы шесть эйсов, три ошибки на подаче и 2 из 6 брейков.

В третьем круге Мухова сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

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