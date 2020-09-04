Нью-Йорк, США, , 10:41 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над соотечественником Андреем Кузнецовым во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Встреча, продолжавшаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:1.

Хачанов один раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Кузнецова пять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге Хачанов сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

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