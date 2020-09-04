Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может перейти в английский клуб «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом 4 сентября сообщает Don Balon.

По информации издания, Барриос больше не хочет играть за «Зенит» и хочет попасть в «Брайтон», поскольку ему тяжело жить в России из-за климата.

Отмечается, что в «Брайтоне» ему предложили более высокую зарплату, чем в «Зените», и постоянное место в стартовом составе.

Напомним, в феврале 2019 года Барриос перешёл в «Зенит» из «Боки Хуниорс» за €15 млн.