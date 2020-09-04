Дербент, Дагестан, , 10:05 — REGNUM Строительство гоночной трассы планируется провести в Дербенте по инициативе федерации автомобильного спорта Дагестана. В течение сентября 2020 года будут сформированы макеты и эскизы будущей трассы, сообщил на своей странице в Instagram глава города Хизри Абакаров.

Мэр отметил, что проект гоночной трассы в Дербенте предложили президент федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов и ее исполнительный директор Минатуллӑ Герейханов.

«Мы можем разместить эту трассу недалеко от строящегося парка «Патриот». Там есть и территория, и подъезд к ней удобный. Есть возможность расположить как заправочный комплекс, так и автомастерскую для нужд автогонщиков», — написал Абакаров.

Мэр отметил, что в течение месяца будут сформированы макеты и эскизы будущей трассы, а затем уже с выездом на место будет составлен итоговый бизнес-план. Также прорабатывается вопрос строительства шумовых экранов, «чтобы посетители и гонщики не доставляли неудобств соседям».

Абакаров считает, что авто‑ и мототрасса способна стать хорошей точкой притяжения для гостей города. Да и среди жителей Дербента, по его словам, немало любителей этих видов спорта.