Душанбе, , 09:50 — REGNUM Сборная Таджикистана по футболу проиграла Узбекистану в товарищеском матче со счетом 1:2, сообщили в федерации футбола Таджикистана.

Игра состоялась 3 сентября в Ташкенте на стадионе «Локомотив». Первый гол в ворота таджикистанской сборной на 33-й минуте забил Шахзод Убайдуллаев. Единственный мяч в узбекистанские ворота запустил защитник Зоир Джурабоев, сравнявший счет.

На 67-минуте Мурод Холмухаммедов успешно реализовал пенальти и вывел сборную Узбекистана вперед. Главным судьей товарищеского матча был Арол Рискуллаев. Отметим, матч стал первой игрой двух команд с начала пандемии.

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