Москва, , 09:14 — REGNUM Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории команды.

Дзюба оформил дубль в матче Лиги наций с командой Сербии. Первый гол он забил с пенальти, а второй — ударом с линии штрафной площади.

Теперь на его счету 26 забитых мячей за сборную России. По этому показателю он догнал Владимира Бесчастных и делит с ним второе место. Лидером является Александр Кержаков, который забил за сборную 30 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла команду Сербии со счётом 3:1.

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