Москва, , 02:14 — REGNUM Футбольный матч между сборными РФ и Сербии в рамках первого тура Лиги наций УЕФА завершился победой российской команды со счетом 3:1.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В первой половине игры команды не забили ни одного гола. Первый мяч в ворота сербов на 48-й минуте с пенальти отправил сборной России Артем Дзюба, а после него забил и защитник российской сборной Вячеслав Караваев.

Сербы ответили на 78-й минуте голом нападающего Александра Митровича. Через несколько минут Дзюба оформил дубль, вновь увеличив отрыв российской сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что неправильно было бы вызывать много новых игроков в команду, поясняя ситуацию с составом перед игрой с Сербией.

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