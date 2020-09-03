Череповец, Вологодская область, , 22:47 — REGNUM Череповецкая «Северсталь» обыграла хабаровский «Амур» в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 6:4.

Лучшим бомбардиром матча стал белорусский форвард «Северстали» Владислав Кодола. 23-летний хоккеист набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». Также в составе хозяев были отличим Владислав Кара, набравший 2 (0+2) очка, Александр Петунин, на его счету голевой дубль, и Кирилл Капустин, отдавший две результативные передачи.

В составе «Амура» двумя голами отметился форвард Александр Кузнецов. Две голевые передачи на свой счет записал нападающий Станислав Кацуба.

Следующая встреча «Северстали» состоится 5 сентября с «Салаватом Юлаевым». «Амур» сыграет с «Локомотивом».