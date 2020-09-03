Турин, Италия, , 21:18 — REGNUM «Аталанта» может в ближайшее время усилить оборону. Напомним, что на днях стало известно, что полузащитник «Локомотива» Миранчук продолжит карьеру в составе клуба из Бергамо.

Согласно информации портала Sky Sports, «Аталанта» близка к заключению арендного контракта с «Ювентусом» по защитнику Кристиану Ромеро сроком на год. Также сообщается, что «Аталанта» будет обладать правом выкупа игрока.

В минувшем сезоне 22-летний аргентинец выступал на правах аренды в «Дженоа», он провел 30 матчей в Серии А, отличившись одной голевой передачей.