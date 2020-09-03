Манчестер, Великобритания, , 20:07 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено приобрести 23-летнего испанского флангового защитника мадридского «Реала» Серхио Регильона и готово предложить испанцу долгосрочный контракт. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Регильон на правах аренды выступал за «Севилью», за которую принял участие в 38-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах испанца также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Севилья».