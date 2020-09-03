Барселона, Испания, , 16:09 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может остаться в клубе ещё на год. Об этом 3 сентября заявил отец футболиста Хорхе Месси, сообщает Deportes Cuatro.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Отец Месси подтвердил, что рассматривается вариант, при котором форвард останется в каталонском клуб ещё на сезон.

Ранее сообщалось, что вероятность того, что Месси останется в «Барселоне», составляет 90%.

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