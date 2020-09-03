Каспийск, Дагестан, , 15:43 — REGNUM Первый открытый всероссийский турнир по боевому самбо памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова состоится в Дагестане 6−7 ноября 2020 года. Об этом сообщается на странице министерства по физической культуре и спорту республики в Instagram.

Спортивное мероприятие планируется провести во Дворце спорта имени Али Алиева в городе Каспийске. Вход для зрителей будет свободным.

Напомним, мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом. Специалист воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а его сын Хабиб Нурмагомедов владеет чемпионским поясом UFC в легком весе.

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