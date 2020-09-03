Москва, , 15:08 — REGNUM Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и хельсинкским «Йокеритом» не состоится. Об этом 3 сентября говорится в заявлении КХЛ.

«Матч «Динамо» Минск — «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно», — говорится в сообщении.

Теперь «Йокериту» может быть присуждено техническое поражение из-за отказа явиться на матч. Также может быть принято решение о переносе игры.

Ранее финское издание Iltalehti, «Йокерит» не полетел в Белоруссию на матч с минским «Динамо».

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