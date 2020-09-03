Москва, , 13:48 — REGNUM Футбольный арбитр Алексей Еськов решил приостановить работу. Об этом 3 сентября заявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц (РФС).

«Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу», — цитирует Хачатурянца Telegram-канал комментатора Нобеля Арустамяна.

Причинами такого решение, по его словам, являются эмоциональное давление, спортивные травмы и ошибки, которые Еськов признаёт.

Напомним, Еськов подвергся критике после скандального матча чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2). После этого он провалил тест на детекторе лжи.

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