Москва, , 12:02 — REGNUM Лучшим тренером августа в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба РПЛ.

За Тедеско единогласно проголосовали болельщики, представители РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».

После первых шести туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда не потерпела ни одного поражения и набрала 14 очков.

Читайте также: «Спартак» возглавил таблицу РПЛ впервые за три года