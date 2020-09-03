Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Детско-юношеская школа олимпийского резерва «Академия ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) откроет филиал в Абхазии. Об этом ТАСС сообщил глава государственного комитета Абхазии по делам молодёжи и спорта Джемал Губаз.

«В скором времени, в течение сентября, представители академии приедут в Сухум, мы подпишем контракт и откроем филиал для детей», — сказал глава комитета журналистами.

Губаз сообщил, что в футбольной школе в Абхазии детей будут учить местные тренеры, которые после специального обучения в России получат сертификаты. Планируется создать несколько детских групп, а наиболее талантливые ученики смогут продолжить обучение в Санкт-Петербурге и попасть в команду ФК «Зенит».

Стоит отметить, что «Академия ФК «Зенит» ведёт свою историю с 1968 года, когда была образована ДЮСШ «Смена». Спортивную школу решили создать после провального выступления команды «Зенит» в сезоне 1967 года.