Эдмонтон, Канада, , 08:32 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в шестом матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде защитник «Далласа» Миро Хейсканен открыл счёт в матче, голевую передачу отдал российский форвард Денис Гурьянов. Через две минуты защитник «Колорадо» Никита Задоров сравнял счёт после паса Владислава Наместникова.

После этого хоккеисты «Колорадо» смогли забросить ещё три шайбы. Отличились Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии: 3−3. Победитель серии определится в седьмом матче.

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