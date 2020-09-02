Орландо, США, , 21:06 — REGNUM Форвард клуба НБА «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис рассказал, что старается не беспокоиться по поводу склонности своего тела к травмам.

Напомним, что игроку диагностировали разрыв мениска правого колена, латышский баскетболист получил повреждение во время первого матча в серии с «Лос-Анджелес Клипперс». Ранее Порзингис также был вынужден пропустить 10 матчей из-за травмы колена.

«Мне не стоит слишком сильно беспокоиться об этом. Оба повреждения были заработаны в результате контакта. Мне нужно сосредоточиться на работе, чтобы уменьшить вероятность повторения травм. Нужно все укреплять и проводить профилактическую работу. Это в моих руках. Мне нельзя расстраиваться по этому поводу», — приводит слова баскетболиста портал sports.inquirer.net.