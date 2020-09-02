Ливерпуль, Великобритания, , 17:20 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» сделало предложение «Ливерпулю» на предмет трансфера 29-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума. Сумма сделки может достичь 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейналдум принял участие в 37 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» намерены приобрести Тьяго Алькантару на средства, вырученные с продажи Вейналдума.