Турин, Италия, , 14:05 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может перейти в туринский «Ювентус». Об этом 2 сентября сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Не исключено, что 33-летний форвард достанется туринскому клубу бесплатно.

Ранее сообщалось, что Суарес может уйти из «Барселоны» из-за того, что новый главный тренер команды Рональд Куман не рассчитывает на него.

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