Москва, , 13:13 — REGNUM Вариант отмены первых четырёх этапов Кубка мира по биатлону не рассматривается. Об этом 2 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события», — говорится в сообщении.

При этом в организации отметили необходимость оценить альтернативные сценарии, требующие меньшего числа переездов. Но даже в этом случае предполагается сокращение количества соревнований не предусматривается.

Ранее в IBU предположили, что календарь сезона может быть существенно скорректирован из-за пандемии коронавируса. В ноябре и декабре должны состояться первые четыре этапа Кубка мира.