Иркутск, 2 сентября 2020, 11:57 — REGNUM Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске введён в эксплуатацию. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
«Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом поставлен на кадастровый учёт», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что на объект зарегистрировано право государственной собственности Иркутской области, завершается оформление паспортов безопасности.
Ледовый дворец будет находиться в оперативном управлении «Спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана».
Строительство объекта велось с осени 2018 года. Он рассчитан на 6 тыс. зрителей. 12 сентября здесь должны пройти первые большие соревнования — этап Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд.
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