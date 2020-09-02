Орландо, США, , 10:14 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 102:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 34 очка.

В составе «Торонто» наибольшую результативность показал форвард О Джи Аннуноби, записавший на свой счёт 20 очков.

Таким образом, «Бостон» ведёт в серии с действующим чемпионом НБА со счётом 2−0.

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