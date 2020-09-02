Орландо, США, , 10:07 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в седьмом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча завершилась со счётом 80:87.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал защитник Донован Митчелл, который набрал 22 очка. Руди Гобер сделал дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов

Таким образом, «Денвер» выиграл серию со счётом 4−3 и вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НБА.

Читайте ранее в этом сюжете: «Денвер» сравнял счёт в серии с «Ютой» благодаря 50 очкам Маррея