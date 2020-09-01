Бергамо, Италия, , 23:40 — REGNUM Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прибыл в Бергамо, где базируется футбольный клуб «Аталанта», для прохождения медосмотра.

Ранее стало известно, что «железнодорожники» достигли договорённости с «Аталантой» о трансфере 24-летнего хавбека. Сообщается6 что сделка будет завершена в ближайшее время после того, как игрок пройдёт медосмотр.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Миранчук набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в четырех матчах чемпионата.