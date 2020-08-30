Барселона, Испания, , 13:12 — REGNUM Аргентинский форвард футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси не явился на прохождение ПЦР-тестов на коронавирус для игроков каталонской команды. Об этом 30 августа сообщает испанская газета Marca.

При этом ранее стало известно, что 33-летний аргентинец уведомил руководство «Барселоны», что он не будет проходить тестирование на SARS-CoV-2 до того, как станет известно, что к предсезонной подготовке клуба уругвайский нападающий Луис Суарес, чилийский хавбек Артуро Видаль и хорватский полузащитник Иван Ракитич.

Также указывается, что Луис Суарес и Артуро Видаль прибыли для прохождения тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Барселона» может согласиться на продажу своего аргентинского нападающего Лионеля Месси команде «Манчестер Сити».