Бухарест, , 12:37 — REGNUM В сборную Румынии по биатлону могут перейти ещё два российских спортсмена. Об этом 30 августа сообщили в румынской Федерации биатлона, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о переходе Дмитрия Шамаева и Натальи Ушкиной и что данный переход состоится, когда указанные биатлонисты получат гражданство Румынии. При этом отмечается, что, благодаря министерству молодежи и спорта Румынии, этот процесс будет проведен ускоренно.

Напомним, Дмитрию Шамаеву 25 лет и Натальи Ушкиной 23 года. Они в юношеском возрасте выступали за сборную России, однако за взрослую российскую сборную не выступали. Также спортсмены в разные годы были призёрами чемпионата России по биатлону.