Кишинёв, , 12:27 — REGNUM Поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Магомедом Анкалаевым и представителем Молдавии Ионом Куцелабой намерено вновь организовать руководство промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом 30 августа рассказали в команде молдавского бойца.

«Бой перенесен на более поздний срок», — приводит ТАСС слова представителя команды Куцелабы.

При этом ранее поединок между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой переносился дважды. Второй раз он должен был состояться в ночь на 31 августа, однако из положительного результата теста на коронавирус молдавского спортсмена, о чем стало 12 августа, бой был отменен.

Отметим, 28-летний Магомед Анкалаев имеет в послужном списке 15 боев в ММА, в 14 из которых он одержал верх и ещё в одном — потерпел поражение. В активе 26-летнего Куцелабы 15 побед при пяти проигранных поединках.