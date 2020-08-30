Лондон, , 11:40 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил за сенегальского голкипера команды «Ренн» Эдуара Менди €20 млн. Об этом 30 августа сообщает портал Goal.com.

По данным источника, лондонская команда намерена с помощью приобретения 28-летнего сенегальца составить конкуренцию своем основному голкиперу — испанцу Аррисабалагу Кепу, будущее которого в «Челси» под вопросом.

При этом текущий контракт вратаря французского клуба рассчитан до дета 2023 года.

Отметим, в прошедшем сезоне Эдуар Менди сыграл за «Ренн» в 33 матчах, пропустив при этом 31 мяч и 13 встреч сыграв «на ноль».