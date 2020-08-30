Барселона, Испания, , 11:01 — REGNUM Переход в состав футбольного клуба «Барселона» нидерландского полузащитника (хавбека) команды «Ливерпуль» Джорджиньо Вейналдума является приоритетом для главного тренера каталонского клуба — Рональда Кумана. Об этом 30 августа сообщает журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

«Куман считает его (Джорджиньо Вейналдума) своим приоритетом», — написал на своей странице журналист.

Отметим, Джорджиньо Вейналдум играет в составе «Ливерпуля» с 2016 года. В прошедшем сезоне 29-летний футболист сыграл за свой нынешний клуб в 37 матчах и отметился в них 4 голами.