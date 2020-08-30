Орландо, США, , 10:59 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома Сити-Тандер» в пятом четвертьфинальном матче Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла в Орландо и завершилась в пользу «Рокетс» со счетом 114:80.

Наиболее результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал в матче 31 очко. Ещё 22 очка набрал его коллега по команде, легкий форвард Роберт Ковингтон.

В составе «Оклахомы» новозеландский центровой клуба Стивен Адамс оформил дабл-дабл с 12 очками и 14 подбор. Также дабл-дабл записал на свой счет легкий форвард Дариуса Бэйзли, набравший 10 очков и сделавший 12 подборов.

Отметим, по итогам встречи «Хьюстон» вышел вперед четвертьфинальном серии Западной конференции НБА со счетом 3−2.