Амстердам, , 10:36 — REGNUM Хавбек футбольного амстердамского клуба «Аякс» Донни ван де Бек в скором времени покинет свой клуб. Об этом 30 августа рассказал главный тренер амстердамской команды Эрик тен Хаг, его слова приводит De Telegraaf.

При этом ранее 23-летний футболист не попал в заявку на товарищеский матч с командой из Франкфурте-на-Майне «Айнтрахт»

"Тот факт, что Донни не играл, говорит о многом. Просьба не давать ему играть исходила не от одной стороны. Мы делаем это вместе. Были достигнуты договорённости о возможном переходе, и, если такая возможность возникнет, мы также должны сотрудничать», — заявил тен Хаг.

До этого стало известно, что к нидерландскому игроку проявляет интерес клуб «Барселона».

Напомним, Донни ван де Бек является воспитанником «Аякса» и в прошедшем сезоне игрок провел за клуб 23 матча в чемпионате страны, отметившись в них восьмью забитыми мячами и шестью результативными передачами.