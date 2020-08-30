Орландо, США, , 09:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Орландо Мэджик» в пятом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Орландо и закончилась победой гостей со счетом 118:104.

Наиболее результативным игроком встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 28 очками и 17 подборами. Ещё один дабл-дабл записал на свой счет его коллега по команде — легкий форвард Крис Миддлтон — набравший 21 очко и сделавший 10 подборов.

В составе «Орландо» самым результативным стал черногорский центровой Никола Вучевич, также оформивший дабл-дабл с 22 очками и 15 подборами.

Отметим, по итогам матча счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Милуоки», что позволило команде выйти в четвертьфинал плей-офф НБА.