Барселона, Испания, , 09:02 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» может согласился на продажу своего аргентинского нападающего Лионеля Месси команде «Манчестер Сити». Об этом 30 августа сообщает Daily Mirror.

По данным источника, ввиду того, что юристы «МС» в настоящее время изучают пункт в контракте 33-летнего аргентинца, который дает им надежду на то, что они смогут подписать Месси бесплатно, руководство каталонского надеется, что «горожане» согласятся на сделку с игроками плюс наличные — в размере €250 млн, а не на риск получения отступных в размере €700 млн через суд.

Также отмечается, что в данный момент вся интрига данного, «самого спорного трансфера в истории футбола», заключается в том, что, либо Месси перейдет в «МС» без препятствий со стороны «Барселоны», либо это решит Международная федерация футбола (ФИФА) или Спортивный арбитражный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что пункт о €700 млн отступных при покупке аргентинского нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси, предусмотренный в его контракте, не является обязательным.