Барселона, Испания, , 08:55 — REGNUM Пункт о €700 млн отступных при покупке аргентинского нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси, предусмотренный в его контракте, не является обязательным. Об этом 30 августа сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

По ее данным, в соглашении Месси с «Барселоной» есть пункт, согласно которому пункт о выплате отступных аннулируется в случае его разрыва в последнем сезоне. Поясняется, что действие контракта футболиста заканчивается летом 2021 года и когда 33-летний аргентинец подписал при его продлении дополнительное соглашение в 2017 году о том, что сумма отступных составляет €700 млн в случае его ухода из «Барселоны» в первые три сезона, данное условие аннулировалось в случае ухода игрока из клуба в последнем сезоне.

Также указывается, что в настоящее время возникают вопросы о том, когда будет определена дата окончания сезона 2019/20 и когда Месси заявил о своем желании перейти в другой клуб — до окончания сезона или после. В последнем случае пункт об обязательной выплате отступных перестает быть обязательным. Уточнется, что данные разногласия могут привести к судебному разбирательству.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа стало известно, что главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прибыл в команду «Барселона», где уже договорился о встрече с аргентинским форвардом каталонского клуба Лионелем Месси.