Орландо, США, , 08:33 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Портленд Трэйл-Блэйзерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Игра состоялась на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, штат Флорида) и закончилась победой «Лейкерс» со счетом 131:122.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард команды победителей Энтони Дэвис, набравший за игру 43 очка. Его коллега по клубу лёгкий форвард Леброн Джеймс оформил в матче трипл-дабл с 36 очками 10 подборами и 10 результативными передачами.

В составе «Блэйзерс» самым результативным стал защитник Си Джей Макколлум, который смог набрать в игре 36 очков. Еще 27 очков принес «Портленду» лёгкий форвард Кармело Энтони.

Отметим, по итогам встречи счет в серии стал 4−1 в пользу «Лейкерс» и команда переходит во второй раунд плей-офф НБА.