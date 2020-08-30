Эдмонтон, Канада, , 08:23 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу «Найтс» со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Алекс Так (5-я минута), Зак Уайтклауд (6-я) и Марк Стоун (43-я).

При этом матч изначально должен был состояться в ночь на 29 августа, однако он был отложен, как и другие матчи серии четвертьфинала, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.

Отметим, по итогам встречи «Вегас» вышел вперед в серии со счетом 2−1, следующая игра пройдет 31 августа и состоится в 5:30 мск.