Лас-Вегас, США, , 08:22 — REGNUM Боксер из США Хосе Рамирес одержал верх над представителем Украины Виктором Постолом решением судей, сохранив таким образом свои титулы чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). Поединок состоялся в Лас-Вегасе в рамках вечера профессионального бокса.

Рамирес уже с первого раунда доминировал на ринге, по ходу боя наращивая его. По итогам всех 12 заявленных раундов двое из трех судей отдали победу американскому боксеру, ещё один посчитал, что поединок завершился вничью.

Отметим, это 26-я победа (17 нокаутом) в карьере ни разу непобеждённого 28-летнего Хосе Рамиреса. Для 36-летнего Постола это третье поражение при 31 победе (12 нокаутом).